سفير مصر فى جوبا يبحث مع وزير التعليم العالى بجنوب السودان سبل التعاون الثنائى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجنوب السودان "جابرييل تشاونجسونج"، وذلك بحضور قيادات الوزارة لمناقشة سُبُل دفع التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على التوجه الثابت للدولة المصرية لدعم جنوب السودان في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء الدولة وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن تعظيم الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة إلى الشباب الجنوب سوداني لمرحلتي الجامعة والدراسات العليا تأتي على رأس أولويات التعاون بين البلدين في هذا القطاع، وذلك بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الجنوب السودانية لتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات الجنوب سودانية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الوزير الجنوب سوداني عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه مصر إلى بلاده في مجال التعليم العالي، مؤكداً على التقدير الكبير الذي يلقاه خريجي برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه مصر إلى أبناء جنوب السودان منذ عقود، مشيراً إلى تولي عدد كبير منهم مواقع قيادية في البلاد حالياً، ومبرزاً تطلع بلاده إلى دفع هذا التعاون إلى آفاق أوسع، وهو ما رحب معه بكافة المبادرات المصرية في هذا الشأن.