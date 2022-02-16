سفير مصر بالكويت: لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة المجالات

وقال السفير أسامة شلتوت خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس تحرير صحيفة الجريدة الكويتية خالد هلال المطيري أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذي به للعلاقات الدولية كونها تاريخية وهناك توافق تمام حول كافة القضايا الدولية والإقليمية مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من حركة تنمية في كافة القطاعات.

وأشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، وجرى التطرق إلى زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب، وزيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة برئاسة رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر إلى مصر بعد أيام.

شهد اللقاء المستشار بالسفارة المصرية بالكويت أحمد أبو المجد .