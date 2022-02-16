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سعفان يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصرى توفى فى إيطاليا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:14 ص
سعفان يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصرى توفى فى إيطاليا وزارة القوى العاملة
كتب: محمد الأحمدى

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصري "ي.م.ح" من محافظة الإسكندرية المتوفى، والذى كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو،  أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس"  لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، وتبين أن مورثهم كان يحصل بالفعل على المعاش التقاعدى، وبالتالي يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على معاش الورثة.

وقام الملحق العمالي بميلانو بالتواصل مع ورثة المتوفي، وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على هذا المعاش.

 


القوى العامله

محمد سعفان

إيطاليا

اخبار إيطاليا

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