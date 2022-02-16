"ساونا وجلسات تدليك وحلاقة".. استمرار المظاهرات الرافضة لقيود كورونا فى كندا

كتبت رباب فتحى

بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الكندي عن تصعيد كبير في حرب حكومته ضد احتجاجات "قوافل الحرية" المناهضة لقيود كورونا باتخاذ خطوة غير مسبوقة بتفعيل قانون الطوارئ لقمع المحتجين ضدّ فرض اللقاح، كان المتظاهرون في عاصمة البلاد يخططون لقص شعرهم ويتلقون جلسات تدليك ، ويبدو أنهم غير منزعجين من احتمالية تدخل الشرطة المكثف، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال جاستن ترودو إن نطاق الإجراءات سيكون "محدودا زمنيا" و "معقولاً ومتناسباً"، ولن يشهد انتشار الجيش. وبموجب التدابير، تستطيع المصارف تجميد حسابات أي شخص على علاقة بالاحتجاجات، دون أمر قضائي.

وانطلقت الاحتجاجات رفضاً لإلزام سائقي الشاحنات العابرين للحدود الأمريكية - الكندية، بالحصول على اللقاح أو الحجر لأسبوع عند العودة. لكنها تصاعدت وتحوّلت إلى تحدّ أوسع ضد جميع التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا. وتسعى الحكومة إلى تفكيك حصار دام ثلاثة أسابيع أصاب أوتاوا بالشلل.

ولا يزال المئات يتظاهرون في العاصمة الكندية.

وقالت الصحيفة إن مئات الشاحنات التي كانت متوقفة أمام البرلمان الكندي منذ أواخر يناير أصبحت رمزًا للاحتجاجات ، لكن التخطيط واللوجستيات للاحتجاجات يتم تشغيلهما من موقع ثانٍ في موقف سيارات فندق على طريق كوفنتري ، على بعد 5 كيلومترات شرق كندا فى منطقة وسط المدينة.

ويقدم الموقع وجبات طعام ومأوى وملابس دافئة ودورات مياه للمتظاهرين. كما أن لديه خدمات حلاقة وغرفتي ساونا.

وقال جيف ، سائق شاحنة متقاعد وصل إلى أوتاوا منذ 17 يومًا ، إن الشعور المشترك بالهدف زاد من تصميم المحتجين. "هناك شعور بالوحدة هنا - وأعتقد أنه ازداد منذ الأمس فقط. عندما ترى النور ، من الصعب [العودة] إلى الظلام".