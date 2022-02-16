اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:58 م
أكرم القصاص
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زيادة عدد الرحلات الجوية المغادرة من أوكرانيا خشية الغزو الروسي

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:43 م
زيادة عدد الرحلات الجوية المغادرة من أوكرانيا خشية الغزو الروسي
أ ش أ

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بدأت شركة طيران البلطيق، الناقل الوطني لاتفيا، رحلات إضافية من العاصمة الأوكرانية كييف لاستيعاب ارتفاع عدد الركاب، بعد أن طلبت الدول الأوروبية من مواطنيها مغادرة أوكرانيا خشية تعرضها لهجمات روسية محتملة.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن المخاوف زادت بعد تحذيرات الولايات المتحدة من أن غزوًا روسيًا لأوكرانيا قد يكون وشيكًا، ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شعبه إلى رفع الأعلام وغناء النشيد الوطني بشكل جماعي، اليوم الأربعاء 16 فبراير، وهو اليوم الذي توقعت فيه بعض وسائل الإعلام الغربية الغزو الروسي.
وأدت التحذيرات إلى نفاذ تذاكر رحلات شركة طيران البلطيق العادية إلى ريغا، لذلك قررت الشركة طرح تذاكر إضافية منذ أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء؛ للتعامل مع الطلب المتزايد.
وبحلول ظهر الثلاثاء، حجز 66 شخصًا مقاعد في الرحلة الإضافية، في حين أن هناك حجزين فقط للسفر إلى كييف.
من جانبها، طلبت إستونيا المجاورة، إحدى الدول العديدة التي حذرت مواطنيها من الفرار من أوكرانيا، من الإستونيين المتبقين ركوب الرحلات الجوية الإضافية في منطقة البلطيق والعودة إلى الوطن.


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