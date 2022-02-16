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زلزال جديد بقوة 6.2 درجات يضرب جواتيمالا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:15 م
زلزال جديد بقوة 6.2 درجات يضرب جواتيمالا ريختر
كتب محمد جمال

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ضرب زلزال جديد جواتيمالا بلغت قوته 6.2 درجة، بعد أن كان ضربها زلزال في وقت سابق اليوم الأربعاء، بقوة 6.8 درجات، مما أسفر عن مصرع اثنين على الأقل حتى الآن، بحسب "رويترز".
 
ووقع الزلزال بالقرب من بلدة تيكويزات، على بعد حوالي 80 ميلا من عاصمة البلاد، مع أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، وألحق أضرارا بالمبانى وتسبب في انهيارات أرضية.
 
وذكر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية، في وقت سابق بأن زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب جواتيمالا، عند الساعة 1.12 ليلا بالتوقيت المحلى، ويقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا من مدينة ماساتينانجو و84 كيلومترا من مدينة اسكوينتلا. 
 
وفى الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5.0 درجات.

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