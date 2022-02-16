زاهي حواس لـ لميس الحديدي: "الزئبق الأحمر" من أكبر أدوات النصب

وأضاف في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، راوياً مواقف جمعته بشخصيات أخرى، قائلا: كنت عامل كشف اتنقل في كل دول العالم، ونص الصين شافوه، وعملنا مؤتمر صحفي في مينا هوس، وكنت بتكلم عن الكشف، وواحد طلع قالي أنت عامل الاحتفال ده في عيد اليهود، وقامت الله يرحمها نادية لطفي، وقلعت الشبشب، وطلعت عليه تشتمه، وتقوله بتشيل الفرحة من عندنا ليه."

وكشف الدكتور زاهي حواس العالم الأثري، عن أنه أكبر أشقائه، وأنه كان يرافق والده في كافة رحلاته، قائلاً: "كنت أكبر أخواتي، وأبويا مات، وأنا في عمر 13 سنة، وكان بياخدني في كل رحلاته معه، وكان يقولي أوعي تحط أيدك في المياه.. ومش عايزك تطلع فلاح".

وكشف، أنه تعلم من والده أن يكون إنساناً قوياً، وأن لايخشى شيئا، متابعا: "نصيحته لي اللي انقذتني من كل الأصحاب الأشرار، وناس كتيرة حاولت تدمرني والنجاح في مصر مش سهل، ودي أفه موجودة في المجتمع."

وتابع زاهي حواس: "أبويا قالي نصيحة أوعي تحط صابعك تحت ضرس حد، وفي 2011 قدموا ضدي الحرامية، 22 بلاغا، وأنا كنت بضحك لأن مفيش ولا بلاغ فيهم هيروح محكمة، لأني طول عمري كنت صح، وعمري ما حطيت صباعي تحت ضرس حد."

وذكر، أنه لم يتكسب يوماً مالاً حراماً، قائلاً: "عمري ما عملت قرش حرام، وكل فلوسي اللي عملتها إما من كتبي المشهورة حول العالم أو المحاضرات أو البرامج التلفزيونية الأجنبية، وعندي وصولات لكل هذه الأشياء ."

وكشف حواس، أن كافة القضايا التي رفعت ضده تم حفظها بعد تحريات الرقابة الإدارية، ونيابة الاموال العامة، ولم تنتهي أية دعوة قضائة بحكم نهائي.