رياح خفيفة واستمرار حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ.. لايف وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والذي اتسم ببرودة خفيفة وهبوب رياح، لم تتأثر على حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، والتي انطلقت من ميناء الصيد بالبرلس عقب تزويدها بالوقود والثلوج، كما انطلقت مراكب الصيد في مياه بحيرة البرلس.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن أجواء شديدة البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

هذه الأجواء المستقرة سمة 48 ساعة القادمة علي أن تتبدل الأحوال لتسود حالة من عدم الاستقرار علي معظم الانحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بداية من يوم الجمعة 18 فبراير، وسيتم التنويه تفصيليا في منشورات قادمة.