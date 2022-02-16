اليوم السابع
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"رى القليوبية": تبطين 206 كيلو مترات من الترع وتحويل 123 فدانا للرى الحديث

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:00 ص
"رى القليوبية": تبطين 206 كيلو مترات من الترع وتحويل 123 فدانا للرى الحديث المشروع القومى لتبطين الترع - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن المهندس أسامة خليل، وكيل وزارة الرى بالقليوبية، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 206 كيلو مترات من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 447 كيلو متر، بنسبة 46%، وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و580 مليون جنيه.

 

وأوضح وكيل وزارة الرى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيجرى إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث إنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.

 

وأشار "خليل"، إلى أنه تم حتى تاريخه تدبير الاعتماد المالي لتأهيل مساقى بأطوال 184 كيلومترا، تم طرح 119 كيلو مترا منها، وجار تنفيذ 88 كيلومترا، تم نهو 16 كيلومترا منها، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.

 

وأوضح، أنه فيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فإن 12700 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 622 قطعة بمساحة إجمالية 10400 فدان، مشيراً إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ 39.50 ألف فدان، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى 1700 فدان تم إنهاء 123 منها.


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