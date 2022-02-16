روسيا تسجل أكثر من 179 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الأربعاء - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 342 ألفا و383 شخصا، بعد تسجيل 748 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المقر في بيانه أن إجمالي الذين تعافوا من الفيروس منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 11 مليونا و643 ألفا و393 شخصا.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد 19" في روسيا، لا يزال صعباً، مؤكدا أن عبئا كبيرا يقع على نظام الرعاية الصحية.