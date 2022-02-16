رواد فضاء صينيون يحتفلون بعيد الربيع على متن مركبة فضائية.. فيديو

ريهام عبد الله

احتفل رواد فضاء صينيون بعيد الربيع أو رأس السنة الصينية، وهو واحد من أهم الاحتفالات الشعبية في الصين ويمثل مناسبة عامة يحتفل بها جميع الصينيين، وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة على مدى أسبوعين من شهر فبراير هذا العام، ويشمل ذلك احتفالات في الشوارع، كما تحتفل به الجاليات الصينية حول العالم.

ولم يقتصر أمر الاحتفال على الصينيين على سطح الأرض، وإنما امتد إلى الفضاء، كما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، إذ ظهر فى مقطع الفيديو رواد فضاء صينيون وهم يحتفلون بهذه المناسبة على غرار الاحتفالات التي يقيمها الصينيون على الأرض، لكن داخل مركبتهم الفضائية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

Space life is equally fun! This February, #Shenzhou13 crew enjoyed a wonderful #SpringFestival holiday in China's space station with the same festive decorations as well as live broadcasts of #Beijing2022 Winter Games. pic.twitter.com/6DhJiboLBS — People's Daily, China (@PDChina) February 16, 2022



احتفالات عيد الربيع فى الفضاء

ومن جهة أخرى، استقبلت شانجهاى ما يقرب من 11 مليون زائر فى احتفالات السنة القمرية الجديدة التى شهدتها ولايات الصين فى مطلع الشهر الجارى، حيث جنت أكثر من 17.7 مليار يوان بما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكي من الإيرادات خلال عطلة عيد الربيع لهذا العام، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة الأنباء الصينية شنخوا.

وقالت مديرية بلدية شانجهاي للثقافة والسياحة، إنه خلال العطلة الوطنية التي استمرت سبعة أيام، أقامت شانجهاي حوالى 500 نشاط ثقافي وسياحي متعلق بالتراث الثقافي غير المادى، وشارك الزوار في أنشطة احتفالية متنوعة أقيمت في البلدات القديمة والمتاحف والمعارض الفنية ومناطق سياحية أخرى.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت المعارض والعروض عبر الإنترنت، التي استضافتها المتاحف المحلية والمعارض الفنية وغيرها من الأماكن الثقافية العامة، أكثر من 3.2 مليون مشاهد ومشارك.

وتعرف الناس أيضا على حقائق مثيرة للاهتمام حول الحيوانات السنَّورية، مثل النمور، في معرض عبر الإنترنت أقامه متحف شانغهاي للتاريخ الطبيعي. حيث تصادف السنة القمرية الصينية الجديدة، التي بدأت في الأول من فبراير الجاري، تصادف سنة النمر، وفقا لثقافة الأبراج الحيوانية التقليدية الصينية.

وجلبت عطلة عيد الربيع نمو الاستهلاك المزدهر في شانجهاي، حيث بلغ متوسط معدل إشغال فنادق شانغهاي خلال العطلة 40 في المائة، بزيادة 5 في المائة عن عطلة عيد الربيع الصيني السابق.