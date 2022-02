رواد فضاء صينيون يحتفلون بعيد الربيع على متن مركبة فضائية.. فيديو

احتفل رواد فضاء صينيون بعيد الربيع أو رأس السنة الصينية، وهو واحد من أهم الاحتفالات الشعبية في الصين ويمثل مناسبة عامة يحتفل بها جميع الصينيين، وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة على مدى أسبوعين من شهر فبراير هذا العام، ويشمل ذلك احتفالات في الشوارع، كما تحتفل به الجاليات الصينية حول العالم.

ولم يقتصر أمر الاحتفال على الصينيين على سطح الأرض، وإنما امتد إلى الفضاء، كما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، إذ ظهر فى مقطع الفيديو رواد فضاء صينيون وهم يحتفلون بهذه المناسبة على غرار الاحتفالات التي يقيمها الصينيون على الأرض، لكن داخل مركبتهم الفضائية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

Space life is equally fun! This February, #Shenzhou13 crew enjoyed a wonderful #SpringFestival holiday in China's space station with the same festive decorations as well as live broadcasts of #Beijing2022 Winter Games. pic.twitter.com/6DhJiboLBS