رئيس مدينة نخل يتابع موقف التجمعات التنموية المقرر تسليمها أبريل

شمال سيناء - محمد حسين

قال محسن سالم رئيس مركز و مدينة نخل، فى بيان انه يتواصل متابعة موقف العمل بالتجمعات التنموية بنطاق المركز فى وسط سيناء المقرر تسليمها للمستحقين أبريل القادم.

أشار إلى انه قام على رأس لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصحة والتربية والتعليم والرى والزراعة والشباب والرياضة والاوقاف وجهاز التعمير بتفقد 6 تجمعات تنمويه بمركز نخل للتأكد من جاهزيتها للتسليم فى أعياد أبريل القادم.

أضاف انه مقررا توزيع 320 منزل و1600 فدان كمرحلة أولى بتجمعات النثيله١، ٢وابورصاصه بصدر الحيطان وطويل الحامض والخفجة والطيبة بالتمد، و ترقيم المنازل وقطع الأراضى لتوزيعها على من تم إرساء القرعة عليهم.

وأشار إلى انه سبق وعقد محافظ شمال سيناء اجتماعا لوضع الترتيبات النهائية لتسليم تجمعات تنموية بمركزى نخل والحسنة بوسط سيناء فى أعياد المحافظة أبريل القادم، ومقرر أن يتم تسليم منزل جاهز للسكن وبه كافة المرافق مكون من 4 غرف بمنافعها وحوش إضافى 200 متر مربع، و5 أفدنه جاهزه بالشبكات، ومصدر المياه ابار جوفية عميقة، ويشتمل كل تجمع على مدرسة ومسجد وسوق ومحطة تحلية مياه وشبكه صرف صحى ودار مناسبات ومركز شباب.