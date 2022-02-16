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رئيس مدينة الأقصر يلتقى مسئولى وحدة رصد المتغيرات المكانية الفرعية.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:17 م
رئيس مدينة الأقصر يلتقى مسئولى وحدة رصد المتغيرات المكانية الفرعية.. صور رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية
الأقصر - أحمد مرعى

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التقى العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، مع قاسم محمد قاسم مسؤول وحدة رصد المتغيرات المكانية الفرعية والبناء المخالف، وأعضاء وحدة الرصد بمجلس مدينة الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ، بإستمرارية متابعة أخر مستجدات وحدات رصد المتغيرات المكانية للوقوف على سير العمل بها.

وتم خلال اللقاء الوقوف على سير العمل بالوحدة، وتحفيزهم بعمل المزيد من رصد المخالفات وسرعة الإنجاز في العمل، مشدداً علي مسؤولي وحدة الرصد الفرعية بمجلس مدينة الأقصر، وكذلك ضرورة إستمرارية متابعة ما يتم رصده من قبل إدارة المساحة العسكرية، ومن ثم تقوم الإدارة الهندسية بعمل المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما نفذ مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة بمشاركة أحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية والإشغالات، اليوم، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وبمشاركة النقيب أحمد حجازي والنقيب عبد الله سلطان من ضباط الإدارة.

واستهدفت الحملة اليوم السوق السياحي وأسفل كوبري ابو الجود وشارع الصنايع وأسفرت عن تحرير  15 محضر، وجاري المتابعة بصفة مستمرة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

واستكمالاً لأعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة الأقصر، تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، برفقته شعبان طايع رئيس حى المطار، ومسؤول إدارة الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ، أعمال الرصف والتطوير الجارية في منطقة المطار بمدينة الأقصر.

رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية (1)
رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية (1)

 

رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية (2)
رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية (2)

 

رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية (3)
رئيس مدينة الأقصر يلتقي مسئولي وحدة رصد المتغيرات المكانية (3)

 


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