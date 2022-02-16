اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة ومستشارى الهيئة يقدمون العزاء فى وفاة المستشار وحيد عوض.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:04 م
رئيس قضايا الدولة ومستشارى الهيئة يقدمون العزاء فى وفاة المستشار وحيد عوض.. صور عزاء المستشار وحيد عوض
كتب محمد إبراهيم

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وصل منذ قليل المستشار حسين مصطفي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلي وعدد من مستشارى قضايا الدولة إلى مقر عزاء المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى للهيئة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
 
وتوفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أمس الثلاثاء، إثر حادث سير وتصادم أثناء استقلاله سيارته بطريق العروبة بمصر الجديدة.
 
وأفادت مصادر من هيئة قضايا الدولة وأسرة المستشار الراحل، أن صلاة الجنازة تمت في مسجد الدعاة خلف مستشفى هليوبوليس، والتى تواجد بها جثمانه عقب الحادث، وتم دفنه عصر اليوم بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر.
 
العزاء
العزاء

سرادق العزاء
سرادق العزاء

عزاء المستشار وحيد عوض
عزاء المستشار وحيد عوض

 


وحيد عوض

المستشار وحيد عوض

قضايا الدولة

حادث سير

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