رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية موقف تنفيذ عدد من المشروعات

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وعرض اللواء إيهاب الفار سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الطرق التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن بينها مشروع تطوير محور حسب الله الكفراوي وربطه مع الأوتوستراد وصلاح سالم، فضلاً عن عدد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية المهمة بشرق القاهرة.

كما تم استعراض مخطط تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادي، بما يتضمن توسعة الطرق وإنشاء كباري لتسيير حركة السير وتقليل الازدحام المروري، كما تناول الاجتماع عرض تصورات توسعة الطريقين الدائري الإقليمي والأوسطي في محيط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة هذا المشروع المهم.

كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مخططات تطوير مدخل مدينة العلمين الجديدة، في ضوء أهمية هذه المدينة سياحياً وصناعياً، ومخطط إنشاء طريق الطور/سانت كاترين، بما يخدم مشروع إعادة احياء هذه المنطقة الفريدة، وكذا موقف تطوير طرق مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث تتحدى مثل تلك المشروعات الطبيعة الجبلية للمنطقة، وكذا تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح الى السلوم "محور التنمية" بالإضافة إلى أعمال تطوير محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وغيره من الطرق بغرب القاهرة، وفي ضوء ما تمثله مشروعات الطرق من اهمية تحقق أهداف التنمية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم الإنجاز في مختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية، على الرغم من ضخامة وتنوع المشروعات، موجها الشكر لمسئولي الهيئة الهندسية، وكذا الشركات المنفذة للمشروعات في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه المشروعات الكبرى تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير الملايين من فرص العمل، وهى أهداف تسعى الحكومة لتنفيذها.