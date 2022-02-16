اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير سنغافورة ويؤكد: تربطنا علاقة قوية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:27 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير سنغافورة ويؤكد: تربطنا علاقة قوية رئيس الكنيسة الأسقفية خلال لقاء سفير سنغافورة
كتب محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية دومينك جوه سفير سنغافورة لدى القاهرة وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية. 
 
وذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم، أن رئيس الأساقفة أكد على عمق العلاقة التي تربط الكنيسة الأنجليكانية بمصر والسفارة السنغافورية وكذلك الكنيسة في سنغافورة.
 
وقال رئيس الأساقفة إن العلاقة مع كنيسة سنغافورة تفتح آفاقا جديدة في الخدمة الكنسية، وتضيف إليها خبرات روحية قادمة من المجتمع الآسيوي ذى الثقافة المميزة. 
ومن جانبه قدم السفير لرئيس الأساقفة كتابًا يتضمن قصة صعود سنغافورة حيث تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع القاهرة إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة.
 
وكان رئيس الأساقفة قد دأب على استقبال سفراء الدول الأجنبية التي ترتبط بعلاقات تعاون مع الكنيسة أبرزهما سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا. 
 
 

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اخبار الكنيسة

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