اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسة "النواب الأمريكى" تتعهد بدعم "القبة الحديدية" لإسرائيل.. وتلتقي عباس الخميس

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:47 م
رئيسة "النواب الأمريكى" تتعهد بدعم "القبة الحديدية" لإسرائيل.. وتلتقي عباس الخميس رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
أ.ش.أ

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وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى إسرائيل يوم الأربعاء ضمن وفد من الكونجرس، مؤكدة دعم الولايات المتحدة "الصلب" لأمن إسرائيل.

وقالت في كلمة ألقتها في الكنيست "نحن معا في الحرب على الإرهاب".

وحسب موقع سويس انفو، عبرت الديمقراطية بيلوسي عن أملها في أن يوافق مجلس الشيوخ "قريبا جدا" على التمويل الإضافي الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر الماضي لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، والتي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ المحلية الصنع التي تُطلق من قطاع غزة المحاصر.

وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في أعقاب اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين يهود في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

وعاودت بيلوسي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين "الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم".

ومن المقرر أن تلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله يوم الخميس.


مجلس النواب الامريكى

اسرائيل

فلسطين

محمود عباس

قطاع غزة

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