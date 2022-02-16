حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد حول موقف المشروعات

أسيوط -هيثم البدري

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس هشام عوف رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز بمركزى منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركزى منفلوط وديروط والتى بلغت 304 مشروع بتكلفة 2 مليار و258 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات سيتم الانتهاء من 8 مجمعات منها بنهاية شهر فبراير و14 مجمع زراعى و3 مجمعات سكنية و139 كوبرى مشاة وكبارى سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و49 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 36 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 نقاط إسعاف و2 سيارة إسعاف من إجمالى 13 مشروع فى قطاع الإسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 15 مشروع وفى قطاع التضامن الاجتماعى بلغت 21 مشروع جارى تنفيذها وكذلك عدد 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 60% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى.

وأكد جهاز تعمير الوادى الجديد على متابعته الميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى المحافظة والتى بدأها بمرافقة المحافظ لتفقد مشروعات قريتى دشلوط وصنبو بمركز ديروط، مشيرًا إلى نسب التنفيذ للمشروعات وتنوعها مشيدًا بدعم الوزير المحافظ لتذليل كافة العقبات وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة لسرعة التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للأعمال مستعرضًا لأهم المشروعات التى يقوم بتنفيذها جهاز التعمير بالمحافظة فى كافة القطاعات تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصرى مضيفًا إنه جارى دراسة إنشاء مشروعات المجمعات السكنية والحرفية والصناعية بالمركزين لافتًا إلى أن نسب الانجاز فى المشاريع الجارية بلغت 60% حتى الآن وجارى العمل لاستكمال باقى الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية وكذلك خطة رصف الطرق بالقرى التى يجرى العمل بها.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.