حياة كريمة.. لجان الاستماع تستكمل جلساتها مع أهالى المنصورية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فريق عمل لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، جلسات الاستماع بعقد لقاء مع ممثلي أهالى قرية المنصورية والتى تضم 30 ألف نسمة موزعين على 4 قرى فرعية ونجوع، وهى (المنصورية الجديدة والمنصورية الوسطى والمنصورية قبلى ، بجانب أم حامض).

حضر جلسات الاستماع، العمد والمشايخ من أعضاء لجنة التنميه المتكاملة للقرية ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأن اللقاء تضمن مناقشة كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالقرية من أجل إدراجها ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) من أجل تحسين الظروف الإقتصادية والمجتمعية بالقرى والنجوع المستهدفة.

وأضاف، أنه خلال اللقاء تم حصر مختلف المطالب المطروحة حيث تركزت فى مجالات البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والتعليم والثقافة والشباب والرياضة ، بالإضافة إلى مجالات البريد والإتصالات والإسعاف والرى ، علاوة على مجالات التشغيل والتمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والشباب من أبناء القرية .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لإدارج قرى مركز دراو ضمن المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وبناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.