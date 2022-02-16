حياة كريمة.. تعليم أسوان تحصد 5 مراكز على الجمهورية بمسابقة "فرسان القراءة"

أسوان - صلاح المسن

حصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان على خمسة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة " فرسان القراءة" ضمن "حياة كريمة"، ومن جهته تقدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالتهنئة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتوجيه المكتبات لحصول مديرية التربية والتعليم بأسوان على خمسة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة " فرسان القراءة" التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة للطلاب الفائزين وهم (ندى رجب فارس بمدرسة الديوان الإبتدائية الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية - وجورى أحمد فؤاد محمد بمدرسة أبو سمبل الإبتدائية الفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية و يحيى محمد يحيى على بمدرسة الديوان الإبتدائية الفائز بالمركز التاسع و نعمة أحمد عبدالسلام بمدرسة الدكة الإعدادية الفائزة بالمركز العشرون و ماريا أحمد صالح محمد بمدرسة أبوسمبل شرق الإبتدائية الفائزة بالمركز الخامس والعشرين)

وقدم وكيل الوزارة التهنئة والشكر والتقدير للمدارس الفائزة وأخصائى المكتبات بها والمشرفين على الطلاب، لجهدهم المبذول فى السابقة ووصول الطلاب لهذا المستوى المتميز.

يذكر أن هذه أن هذه المسابقة أطلقتها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم ، وتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع والاستفادة من المعلومات التى تحويها الكتب والموسوعات المكتبية، بغرض تثقيفهم وتنمية مداركهم.

وفى السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز حتى الخامس والعشرين بجوائز مالية تتباين وفق المركز الحاصل عليه الطالب، كما سيتم منح الطالب أصحاب المراكز العشرة الأولى ميداليات ذهبية تحمل اسم المسابقة.