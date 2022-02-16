حياة كريمة.. انتهاء مشاكل الصرف الصحى داخل 8 قرى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى الوحدة المحلية لقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى بقرى وعزب الوحدة .



وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لــ اليوم السابع، إن قرى الوحدة المحلية لقرية قمبش تشهد تنفيذ مشروعات للصرف الصحى داخل القرى والعزب.



وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى مشروعات الصرف الصحى بقرى "منيل موسى، الملاحية، السلطاني، نزلة شريف ، طوه، بني أحمد، البكرية بجانب القرية الأم قمبش"، مشيرا إلى أنه يتكون كل مشروع من محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار.



وفى سياق متصل، وجه الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتأكد من أنها تسير بالشكل المطلوب حسب الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى إلى تكليفاته لرؤساء المدن المعنيين ورؤساءالقطاعات بالتواجد الميداني بشكل دائم، والتنسيق مع منسقي المبادرة الرئاسية، للوقوف على المستجدات أولًا بأول، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال بأسرع وقت ممكن.



