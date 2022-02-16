اليوم السابع
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حملة لإزالة مخالفات القمامة من شوارع المقطم.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:10 م
حملة لإزالة مخالفات القمامة من شوارع المقطم.. صور حملة الإزالة
كتبت: رحمة رمضان

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شنت إدارة المقطم بهيئة نظافة وتجميل القاهرة حملة لإزالة مخالفات القمامة من شوارع الحى، ضمن حملات يومية تقوم بها لتجميل شوارع الحى سواء الرئيسة أو الفرعية لضمان عدم تراكم المخالفات.

وقال المهندس ناصر عبدالله، مدير فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمقطم، أنه بناء على تعليمات اللواء ايهاب الشرشابى تم عمل خطة لتكثيف حملات النظافة بحى المقطم بالكامل سواء الهضبة الوسطى أو منطقة المقطم، لافتا إلى أن هذه الحملة تستهدف جميع شوارع الحى سواء الرئيسيه أو الفرعية.

و أضاف عبد الله فى لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل حملة لإزالة مخالفات البناء بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالمقطم من أمام المدارس الموجودة بالحى استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عبد الله، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مستوى النظافة بحى المقطم خاصة بعد زيادة عدد العمالة و سيارات النظافة، مشيرا إلى أنه يتم الاستجابة على الفور لأى شكاوى خاصة بالنظافة من سكان الحى.

 

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حى المقطم

هيئة نظافة وتجميل القاهرة

إزالة مخالفات القمامة

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