حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما كمية من الحشيش بقيمة مليون جنيه بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطلين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالإسكندرية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما والقي القبض عليهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وحيازتهما المخدرات بقصد ترويجها علي عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.