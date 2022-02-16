جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بزفتى

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز زفتى، حيث تفقد المشروعات الجارية بقريتى نهطاى وتفهنا العزب، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ فى قرية نهطاى (مدرسة طلبة السايح،مدرسة نهطاي الإعدادية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مجمع الخدمات الحكومية، ترعة القائم، وحدة طب الأسرة، محطة المياه وترعة العطف).

كما تفقد محافظ الغربية في قرية تفهنا العزب (مجمع الخدمات الحكومية ، نقطة الإسعاف، ترعة الساحل، مركز تنمية الأسرة، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب).

ويذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 حيث يتم تنفيذ 727 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.