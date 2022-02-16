جراحة القلب المفتوح بجامعة الزقازيق تُنقذ مريضة حامل ..التفاصيل

الشرقية فتحية الديب

نجح الفريق الطبى بمستشفيات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، فى إنقاذ حياة سيدة حامل فى شهرها الثاني؛ عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة تمثلت فى وجود جلطة دموية أدت إلى حدوث انسداد تام فى الصمام الميترالى وحاجة المريضة لـ إجراء عملية جراحة قلب مفتوح عاجلة، أُجريت لها منتصف الليل.

واستقبل مستشفى الزقازيق الجامعي، فى الساعات الأولى من الصباح، وبالتحديد منتصف الليل، سيدة فى العشرينيات من عمرها؛ تُعانى من انسداد تام فى الصمام الميترالى للقلب، وبالفحص تبين وجود جلطة دموية على الصمام الميترالى وانهيار فى جميع العلامات الحيوية وصعوبة شديدة فى التنفس.

وأفادت الفحوصات كذلك بحاجة المريضة إلى إجراء تدخل جراحى عاجل وجراحة قلب مفتوح طارئة، وذلك فى توقيت حرج؛ إذ تبين أن المريضة حامل فى شهرها الثانى من الحمل، وأنها سبق لها إجراء عملية قلب مفتوح منذ عشر سنوات.

وتمكن فريق طبى من إجراء العملية بنجاح تام فى الساعات الأولى من الصباح، فيما باتت حالة المريضة مستقرة تمامًا، وتخضع حاليًا لـ متابعة الحمل.

وضم الفريق الطبى بمستشفيات جامعة الزقازيق، الذى ساهم فى إنقاذ حياة المريضة: الدكتور وليد جلال الغمري، استشارى جراحة القلب والصدر، ومساعديه الدكتور محمد عزت والدكتور إسلام أحمدي، والدكتور إبراهيم متولي، أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عزت، أخصائى التخدير، بمشاركة عبدالرحمن محمود وطاقم تمريض بالمستشفى.