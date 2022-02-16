جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله في النقد الأدبي.. صور

الفيوم – رباب الجالى – أحمد مرعى

شهدت جامعة الفيوم، فعاليات مناقشة رسالة الماجستير للباحثة والأديبة الروائية دعاء عبد الله الجابي، والتى كانت بعنوان:- (التكسب في الخطابِ الشعري لأبي تمامٍ - دراسة تداولية) فى كلية الآداب، ومنحت الجامعة للباحثة درجة الماجستير في النقد الأدبي بإمتياز.

وتشكلتْ لجنة المناقشة من الدكتور أحمد يوسف علي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق مناقشاً، والدكتور مجدي أحمد توفيق أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة الفيوم مناقشاً، والدكتور إيهاب المقراني أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة الفيوم مشرفًا، وقد حضر هذه المناقشة جمع طيب من أساتذة اللغة العربية بالكلية، مع وجود الأهل والأصدقاء وبعض الباحثين.

وجاءت هذه الدراسة متمحورة حول ظاهرة التكسب في خطاب أبي تمام الشعري، وهي ظاهرة انبثقت من باب له باع طويل في الشعر العربي، وهو باب (المديح)، ولقد اصطفت الباحثة ظاهرة التكسب دون غيرها من الظواهر، ذلك أن أحدًا لم يقف عليها عند أبي تمام بالدراسة والبحث، فالتكسب صفة بشرية جُبل عليها الإنسان، وهو فعل يقوم على تبادل المنفعة بين الطرفين، ولا يحصل التكسب اعتباطـًا، إنما يسير وفق معايير معينة؛ لذا لجأ الشاعر إلى استراتيجيات، وتقنيات بلاغية، وأساليب خطابية، من شأنها أن تحرك ضمائر الخطاب لتؤثر في نفس المتلقي أو المستمع، ومراد الشاعر المتكسب من ذلك أن تبلغ قصيدته ذروتها في التعبير عن الغرض الذي من أجله أسس هذه القصيدة.

وتكمن أهمية البحث في محاولة الوقوف على ظاهرة التكسب وما تحويه في ثناياها من لغة عصر بأسره، والتعرف على أهم الاستراتيجيات والتقنيات البلاغية والأساليب الخطابية التي اتخذها المرسل آلية إقناع ليؤثر بها على نفس متلقيه، وذلك من خلال المنهج التداولي الذي أولى عناية بمحاور العملية التخاطبية الثلاث، فكشف لنا الفعل ورد الفعل (الفعل التأثيري)، بل والظروف السياقية المحيطة بهما.



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (1)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (2)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (3)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (4)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (5)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (6)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (7)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (8)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (9)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (10)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (11)



جامعة الفيوم تمنح درجة الماجستير للباحثة دعاء عبد الله (12)