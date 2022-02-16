جامعة أسيوط تعلن إطلاق النسخة الثامنة من ورشة عمل منظار الصدر

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق اليوم الأربعاء 16 فبراير الجارى وقائع ورشة العمل الدولية لمنظار الصدر الجراحى والذى ينظمه قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة أسيوط للعام الثامن على التوالي، مؤكداً على أهمية الورشة والتى تعتبر واحدة من أكبر التجمعات العلمية بتخصص جراحة الصدر بمصر والمنطقة العربية، والتى تختص بمجالات جراحة المنظار الصدرى بمساعدة الفيديو (VATS) هى تقنية جراحية تستخدم لتشخيص المشكلات التى تصيب الصدر وعلاجها خلال إجراء جراحة المنظار الصدرى بمساعدة الفيديو ليرشد الجراح فى أثناء إجراء العملية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة القلب والصدر والذى يشرف هذه السنه باستضافة عدد من الخبراء الاجانب فى هذا المجال الدقيق إضافة إلى الخبراء المصريين من تخصصات جراحة القلب والصدر وجراحة الاورام والأمراض الصدرية وعلاج الاورام و الأمراض العصبية والتخدير والعناية المركزة و التمريض والصيدلة الإكلينيكية وذلك لتدريب شباب الأطباء على هذه التقنية الجديدة التى من شأنها أن تساعد على اجراء الجراحة من فتحة صغيرة بجدار الصدر الجانبى عوضا عن الجرح التقليدى مما يؤدى إلى إحساس أقل بالألم بعد العملية وفترة نقاهة اقل وعودة أسرع للعمل.

وأضاف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن تلك الورشة تعد ترجمة دقيقة لاستراتيجية إدارة الجامعة القائمة على دعم إدارة مستشفياتها بكافة التخصصات وتقديم كافة سبل الدعم العلمى من أجل تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية فى كافة التخصصات والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومتابعة كل ما هو جديد فى الأوساط الطبية على مستوى العالم بما يساهم فى الحفاظ على صحة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بتخصصاته المختلفة.

كما كشف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية أن ورشة عمل منظار الصدر الجراحى دأبت على اختيار الفراشة كشعار لها لترمز الى "اثر الفراشة" مع عنوان الورشة هذا العام " جراحة الغدة الثيموسية فى دائرة الاهتمام" حيث أن الورشة هذا العام تتناول التقنيات والتوصيات الحديثة فى جراحات الغدة الثيموسية لمرضى وهن العضلات و اورام المنصف الصدرى اضافة الى اورام وجراحات الرئة و الغشاء البللوري.

وصرح الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب و الصدر أن القسم بجامعة أسيوط يعد من أوائل المراكز فى مصر والتى تبنت تقنية استخدام منظار الصدر الجراحى لأغراض علاجية منذ عام 2012 كما تولى القسم مهمة تدريب الأطباء على هذه التقنية الحديثة فى 2015 بورشة عمل شملت محاضرات وتدريب عملى للأطباء بالقسم والتى حرص القسم على الاستمرار بها وإقامتها بصورة منتظمة كل عام والتى يتم خلالها استضافة نخبة من علماء ورواد جراحة القلب والصدر على مستوى العالم لتدريب وتأهيل شباب الجراحين من جامعة أسيوط وغيرها من الجامعات.

وأشار الدكتور حسين الخياط الأستاذ المساعد لجراحة القلب والصدر إلى أن ورشة العمل تتميز هذا العام بإضافة منتديات لجميع افراد فريق العمل القائم على رعاية مريض جراحة الصدر حيث يتم على هامش الورشة عمل تدريب عملى لشباب الأطباء على استخدام الموجات الصوتية فى التشخيص السريع لأمراض الصدر و تدريب عملى متقدم على جراحات الشعب الهوائية على عينات حيوانية ومنتدى لأطباء التخدير على تركيب الأنابيب الحنجرية المزدوجة باستخدام المنظار المرن و منتدى للرعاية التمريضية بمريض جراحة الصدر و منتدى للصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية إضافة إلى حملات توعية للمواطنين.

كما أضاف الدكتور محمود عاطف سلام المدرس بقسم جراحة القلب والصدر أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات الورشة بحملات التوعية لأفراد المجتمع الجامعى بخطورة التدخين وأهمية الاكتشاف المبكر لأورام الرئة يشارك فيها طلاب كلية الطب, ثم يشهد الأربعاء عمليات بمستشفى القلب الجامعى وانعقاد منتدى الرعاية التمريضية وجلسة مفتوحة عن فرص الأطباء فى إنجلترا، ويلى ذلك يوم الخميس والذى يتضمن يشمل الجلسة الرسمية ومحاضرة تذكارية للدكتور أحمد المنشاوى بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى للجامعة إلى جانب محاضرات مفتوحة بالمبنى الإدارى ومنتدى تغذية علاجية ثم يوم الجمعة تدريب عملى بمستشفى القلب الجامعي.