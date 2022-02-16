جارديان: خطاب بايدن يرجح اعتقاد البيت الأبيض لجوء روسيا للتدخل العسكرى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تحليل لها، إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس الأمريكى، جو بايدن عكس أن التوقعات لا تزال عالية في البيت الأبيض بأن روسيا ستتخذ إجراءً عسكريًا ضد أوكرانيا قريبا.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن صدق لفترة وجيزة مزاعم موسكو بالانسحاب قبل أن يتعارض معها بشكل مفاجئ ، مما رفع تقدير الولايات المتحدة لعدد القوات الروسية المحيطة بأوكرانيا إلى 150 ألف جندي في "وضع تهديد".

واعتبرت الصحيفة أن بايدن ألقى خطابا من نوعية الخطابات التى تلقى عادة عشية عمل بالغ الأهمية ، عادة ما يكون عملًا عسكريًا ، لتحضير توقعات المواطنين. وخاطب بايدن الشعب الأمريكي مباشرة ، وأخبرهم أنه لن "يتظاهر بأن هذا لن يكون مؤلمًا" وأنهم سيشعرون به في مضخة البنزين. ووعد أن إدارته ستفعل ما في وسعها للتخفيف من ذلك.

كما سعى الرئيس إلى التحدث إلى المواطنين الروس العاديين ، الذين لم يسمعوا سوى القليل من وسائل الإعلام الخاصة بهم حول الانتشار غير المسبوق لجنودهم في جميع أنحاء أوكرانيا. تحدث بايدن عن "الروابط العميقة لتاريخ العائلة والثقافة" مع الأوكرانيين ، وحذر من أن الحرب ستؤدي إلى تلطيخ سمعة البلاد في كتب التاريخ. وقال إن العالم "لن ينسى أن روسيا اختارت الموت والدمار بلا داعٍ".

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة ، قائلاً إنهم سيواصلون المحادثات "طالما هناك أمل" في الدبلوماسية ، لكنه تمسك بالموقف الأمريكي بأنه لن يكون هناك حل وسط بشأن المبدأ الأساسي للحق في أوكرانيا والدول الأخرى لاختيار تحالفاتهم.

في وقت سابق اليوم ، أكد المستشار الألماني ، أولاف شولتز ، أن العضوية الأوكرانية لن تحدث في المستقبل المنظور ، لكن بايدن لم يردد تلك الملاحظة التصالحية. لقد خلصت الولايات المتحدة بالفعل إلى أن مثل هذه التأكيدات اللفظية لن تكون كافية لبوتين.

وكان الخطاب جزءًا مما يبدو أنه سياسة متعمدة للغاية لهذه الإدارة للتفكير بصوت عالٍ حول الأزمة ، وإبلاغ مخاوفها الأسوأ باستمرار ، حتى لو كان ذلك يعني تفاقم حالة حلفائها في كييف. ويبدو أن المنطق هو: لا نعرف على وجه اليقين ما الذي سيفعله بوتين ، لكننا نعلم أنه يحب السيطرة على السرد ، وإطلاق المفاجآت. فلماذا لا نخلق بيئة من التنبؤات الأسوأ ، حيث الطريقة الوحيدة التي يمكن للزعيم الروسي أن يفاجئ بها الغرب هي اختيار السلام.