تنمية المشروعات: لدينا 33 فرعا بالمحافظات و1300 موظف لتقديم الخدمات للمواطن

ماجد تمراز

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن الشباب التي ترغب في إقامة مشروع، ولديهم فكرة ودراسة جدوى جيدة يتم النظر فيها ورصد مخرجاتها ومساعدته، وينطبق الحال على من لهم مشروعات قائمة، يتم دعمهم ومنحهم تمويلات، سواء رأس مال أو آلات ومعدات، ومساعدة رواد الأعمال في بلورة الأفكار بمساعدتهم في دراسة الجدوى قبل منحهم التمويلات.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لدينا 33 فرع على مستوى الجمهورية، و1300 موظف، ويتواصل المواطن معنا من خلال الخط الساخن 16733، وإذا كان الشخص لديه مشروع قائم ويرغب في تنميته، يتم دراسة الحالات، أو يتم توجيهه لأحد البنوك، ونحن من نمول البنوك لمنح الشباب الدعم المادي المطلوب من أجل المشروعات".

وقالت: "نسعى بشكل كبير أن يكون هناك تنوع في التمويلات المتاحة، سواء كان من خلال البنك أو من خلال الجمعية الأهلية التي تصل للنجوع والقرى التي يصعب الوصول إليها، ونن لدينا تكليفات لضخ مليار و400 مليون في قرى حياة كريمة، ونحن حتى الآن قمنا بضخ مليار جنيه في 36 ألف مشروع".