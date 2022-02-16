تعافى ثالث حالة فى العالم من الإيدز بعد زرع خلايا جذعية من دم الحبل السرى

كتبت فاطمة خليل

أصبحت امرأة أمريكية ثالث شخص في العالم يتعافى من فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، وذلك بفضل زرع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، وفقًا لبحث جديد، بحسب ما نشر موقع "CNN".

وتم تشخيص المرأة، التي وصفها الباحثون بأنها متوسطة العمر ومن عرق مختلط، بسرطان الدم النخاعي الحاد بعد أربع سنوات من تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لملخص البحث الذى تم عرضه فى مؤتمر الفيروسات القهقرية.

بعد تشخيص سرطان الدم، تلقت جرعة عالية من العلاج الكيميائي الذي دمر خلايا الدم في وقت لاحق ، حصلت على زرع الخلايا الجذعية من أحد أفراد الأسرة البالغين لتجديد مستويات خلايا الدم لديها كان هذا بمثابة جسر للحفاظ على خلايا دمها أثناء تلقيها الخلايا الجذعية من خلال دم الحبل السري من طفل حديث الولادة من غير الأقارب ، والتي قد تستغرق ما يصل إلى شهر لبدء إنتاج الخلايا.

يحتوي دم الحبل السري على طفرة تجعل الخلايا مقاومة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

وبعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات من إجراء عملية الزرع في عام 2017 ، توقفت عن تناول أدوية فيروس نقص المناعة البشرية ، والمعروفة باسم العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، ولم يكن لديها أي فيروس يمكن اكتشافه بعد 14 شهرًا.

وفقًا للدكتور مارشال جليسبي ، الرئيس المساعد لقسم الأمراض المعدية في طب وايل كورنيل وعضو في فريق البحث ، فإن ميزة استخدام دم الحبل السري هي أنه مأخوذ من مستودع وطني يسمح للعلماء بتحديد الدم لفيروس نقص المناعة البشرية.

كانت هذه أيضًا الطفرة المتضمنة في الحالتين الأخريين المعروفتين لفيروس نقص المناعة البشرية اللذين تم علاجهما في الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الخلايا الجذعية.

توجد هذه الطفرة في الغالب في الأشخاص المنحدرين من أصل شمال أوروبي، مما يحد من القدرة على الزرع للأشخاص الذين ليسوا من ذوي البشرة البيضاء.

ومع ذلك ، على الرغم من أن المريضة في هذه الدراسة تم تحديدها على أنها مختلطة الأعراق ، إلا أنها كانت لا تزال مطابقة لعملية الزرع ، مما يشير إلى وجود مجموعة أوسع من متلقي الزرع المحتملين من خلفيات عرقية متنوعة. لا يحتاج دم الحبل السري إلى المطابقة الصارمة للخلايا الجذعية من متبرع بالغ.

وقال جليسبي لشبكة CNN: "من المحتمل أن يكون [دم الحبل السري] متاحًا على نطاق واسع للأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ".

قالت الدكتورة إيفون برايسون ، رئيسة قسم الأمراض المعدية للأطفال في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والباحث الرئيسي في الدراسة ، إن رجلاً تم تضمينه في البداية في الدراسة توفي بسبب تكرار الإصابة بالسرطان قبل أن يتم تقييم نتائجه.



