تصل 10 ملايين دولار.. التوصل إلى تسوية بين الأمير أندرو ومتهمته بالاعتداء

كتبت رباب فتحى

سلطت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الضوء على توصل دوق يورك، الأمير أندرو ومتهمته بالاعتداء الجنسى، فيرجينيا جوفري إلى تسوية خارج المحكمة في الدعوى المقدمة ضده فى محكمة أمريكية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه في رسالة قُدمت إلى المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء ، كتب محامي جوفري ديفيد بويز بالاشتراك مع محامي أندرو ليقولان إن الطرفين "توصلا إلى تسوية من حيث المبدأ".

وتظهر وثائق المحكمة أن دوق يورك سيقدم "تبرعا كبيرا لجمعية السيدة جوفري الخيرية دعما لحقوق الضحايا".

كما تعهد أندرو "بإظهار أسفه لارتباطه بـ [جيفري] إبستين" من خلال دعم "محاربة شرور الاتجار بالجنس ، ودعم ضحاياه".

وتقدمت جوفري ، المعروفة سابقًا باسم فيرجينيا روبرتس ، بدعوى ضد أندرو للتعويض عن الأضرار في موطنها الأم في الولايات المتحدة، مدعية أنها تعرضت للاتجار من قبل إبستين، صديق أندرو، لممارسة الجنس مع عضو العائلة المالكة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وهي قاصر بموجب القانون الأمريكي.

وقدم مرفق برسالة إعلان التسوية تفاصيل موجزة عن الاتفاق بين أندرو وجوفري ، لكنه أشار إلى أنه لن يتم الكشف عن المبلغ.

وجاء في النص: "فيرجينيا جوفري والأمير أندرو توصلا إلى تسوية خارج المحكمة. سيقدم الطرفان قرار الفصل المنصوص عليه عند استلام جوفري للتسوية (لم يتم الكشف عن الرقم).

عندما طُلب من محامي جوفري التعليق ، قال: "أعتقد أن هذا الحدث يتحدث عن نفسه. من المعروف أن جيفري إبستين كان يتاجر بعدد لا يحصى من الفتيات الصغيرات على مدى سنوات عديدة. يأسف الأمير أندرو لارتباطه بإبستين ، ويثني على شجاعة جوفري والناجيات الآخريات في الدفاع عن أنفسهن والآخريات. ويتعهد بإظهار أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور الاتجار بالجنس ودعم ضحاياه."

وفي يناير، قدم محامو الدوق 11 سببًا لرفض القضية المرفوعة ضده ، قائلين إنه طالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

وقال ممثلو الدوق، إنهم لن يعلقوا أكثر مما قيل في الوثائق المقدمة إلى المحكمة. ورفض قصر باكنجهام التعليق.

واقترحت ليزا بلوم ، محامية عدد من ضحايا جيفري إبستين ، أن تبرع الأمير أندرو لجمعية جيوفري الخيرية قد يصل إلى 10 ملايين دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت: "أفترض أن جوفري لن توقع اتفاقية سرية حتى تتمكن من الاستمرار في سرد ​​قصتها وأنا أحييها لهذا اليوم. أعتقد أنه انتصار عظيم لها".