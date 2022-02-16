تسلا تسحب 500 ألف سيارة من الولايات المتحدة بسبب "صوت الماعز".. اعرف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

اضطرت شركة تسلا للسيارات الكهربائية لسحب 500 الف سيارة في الولايات المتحدة بسبب ميزة Boombox الخاصة بها، وهي تحديث لعام 2020 يسمح للسائقين بتشغيل أصوات مثل صوت الماعز خارج السيارة.

سمحت ميزة Boombox للسائقين بتشغيل أصوات محددة مسبقًا أو مخصصة من مكبر صوت خارجي أثناء تحرك السيارة، وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إن ميزة Boombox قد تعيق قدرة المشاة على سماع صوت تحذير إلزامي، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إن تحذيرات المشاة مطلوبة في جميع السيارات الكهربائية والهجينة ، لأن المركبات الكهربائية أكثر هدوءًا من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وعلى حسابه على تويتر، اعرب إيلون ماسك عن غضبه من الأمر وألقى باللوم ساخرا على "شرطة المرح".

ووفقا للتقرير، هذا هو الاستدعاء الرابع لـ Tesla خلال أسبوعين، وهذه المرة لـ 578607 مركبة، وتم تعيين صانع EV على إصدار برنامج ثابت يعمل على تعطيل الميزة في أوضاع القيادة والحيادية والعكس.

وتم تقديم الشكوى في يناير 2021 ، وكانت قيد المراجعة لأن شركة السيارات الكهربائية كانت "تظهِر وتدافع عن الاختبارات" ، وفقًا لتقرير استدعاء السلامة.

في الأسبوع الماضي، استدعت تسلا 817143 سيارة بسبب جرس التنبيه الذي لا يدوى دائمًا إذا تم فك حزام مقعد السائق، وقبل ذلك بقليل ، استدعت الشركة برنامج "القيادة الذاتية الكامل" الخاص بها ، والذي تمت برمجته للتغلب على إشارات التوقف في ظروف معينة.

ونظام مساعدة السائق من تسلا ، الطيار الآلي وميزة ألعاب الفيديو داخل السيارة خضعت أيضًا للتدقيق من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.