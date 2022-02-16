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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:30 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسي، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13742 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4579 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2998 نقطة.
 
 

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