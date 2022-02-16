وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بقيادة اللواء العميد كاظم جابر محيسن وبالاشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم ، قامت بتنفيذ عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية "المعتصم" التابعة لقضاء سامراء".



وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير مخزن للعتاد تحت السيطرة يحتوي على 4 قنابل هاون عيار 60 ملم و3 قذائف مدفع ميداني عيار 120 ملم وقذيفة مدفع نمساوي عيار 155 ملم و قنبلة هاون عيار 82 ملم، وتم معالجتها من قبل قوات الجهد الهندسي المرافقة لتنفيذ العملية.س