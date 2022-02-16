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تحرير 5762 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:09 ص
تحرير 5762 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة الملصق الالكترونى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية 5762 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 82 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 2674 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

 

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

 

 1- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

 

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

 

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

 

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

 

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

 

6- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

 

 


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