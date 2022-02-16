تحرير 15 محضرا فى حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نفذ مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة بمشاركة أحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية والإشغالات، اليوم، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وبمشاركة النقيب أحمد حجازي والنقيب عبد الله سلطان من ضباط الإدارة.

استهدفت الحملة اليوم السوق السياحي وأسفل كوبري ابو الجود وشارع الصنايع وأسفرت عن تحرير 15 محضر، وجاري المتابعة بصفة مستمرة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وفي سياق متصل، واستكمالاً لأعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة الأقصر، تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، برفقته شعبان طايع رئيس حى المطار، ومسؤول إدارة الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ، أعمال الرصف والتطوير الجارية في منطقة المطار بمدينة الأقصر.

وتشمل الأعمال رصف الطريق بالطبقة السطحية الأسفلتية بداية من مدخل منشأة العماري بطريق المطار الرئيسى وصولاً حتى مقابر المسلمين والتي تسمى (جبانة العباليك والزناقطة)، وذلك من الناحية اليمني من المدخل بطول حوالي 200م × 20م عرض، وجاري إستكمال أعمال الرصف.

فيما تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى جولة ميدانية أعمال رفع كفاءة وتجميل رأس الجزيرة الوسطى بداية شارع التليفزيون ناحية ميدان صلاح الدين، حيث تم ترميم البلدورات على شكل مثلث لإحداث سيولة مرورية وعدم إتلاف البلدورة أثناء دوران السيارات.

كما تابع رئيس المدينة إزالة ورفع نخلة من الطريق العام بنهاية شارع عزبة أبو زينة ورفع كفاءة الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وذلك برفقة حسن عبده رئيس منطقة جنوب والسادة نواب الحي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن.



الحملات فى شارع السوق السياحى



تحرير 15 محضر فى حملة لرفع الإشغالات بالأقصر



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر



رصف الشوارع بمدينة الأقصر