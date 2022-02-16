اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 15 محضرا فى حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:29 ص
تحرير 15 محضرا فى حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر.. صور تحرير 15 محضر فى حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة بمشاركة أحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية والإشغالات، اليوم، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وبمشاركة النقيب أحمد حجازي والنقيب عبد الله سلطان من ضباط الإدارة.

استهدفت الحملة اليوم السوق السياحي وأسفل كوبري ابو الجود وشارع الصنايع وأسفرت عن تحرير  15 محضر، وجاري المتابعة بصفة مستمرة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وفي سياق متصل، واستكمالاً لأعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة الأقصر، تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، برفقته شعبان طايع رئيس حى المطار، ومسؤول إدارة الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ، أعمال الرصف والتطوير الجارية في منطقة المطار بمدينة الأقصر.

وتشمل الأعمال رصف الطريق بالطبقة السطحية الأسفلتية بداية من مدخل منشأة العماري بطريق المطار الرئيسى وصولاً حتى مقابر المسلمين والتي تسمى (جبانة العباليك والزناقطة)، وذلك من الناحية اليمني من المدخل بطول حوالي 200م × 20م عرض، وجاري إستكمال أعمال الرصف.

فيما تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى جولة ميدانية أعمال رفع كفاءة وتجميل رأس الجزيرة الوسطى بداية شارع التليفزيون ناحية ميدان صلاح الدين، حيث تم ترميم البلدورات على شكل مثلث لإحداث سيولة مرورية وعدم إتلاف البلدورة أثناء دوران السيارات.

كما تابع رئيس المدينة إزالة ورفع نخلة من الطريق العام بنهاية شارع عزبة أبو زينة ورفع كفاءة الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وذلك برفقة حسن عبده رئيس منطقة جنوب والسادة نواب الحي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن.

الحملات فى شارع السوق السياحى
الحملات فى شارع السوق السياحى

 

تحرير 15 محضر فى حملة لرفع الإشغالات بالأقصر
تحرير 15 محضر فى حملة لرفع الإشغالات بالأقصر

 

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر

 

رصف الشوارع بمدينة الأقصر
رصف الشوارع بمدينة الأقصر

 

عمليات الرصف للطرق بالشوارع
عمليات الرصف للطرق بالشوارع

 


الاقصر

حملات ازالة اشغالات بالاقصر

اخبار اليوم

مدينة الاقصر

تجميل مدينة الاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأقصر تتجمل.. 20 مشهدا تكتب سيناريو تطوير مدينة إسنا التاريخية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:00 ص

استمرار العمل فى تطوير مدينة إسنا التاريخية ومعبد خنوم الفرعونى (صور)

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:00 ص

أبناء العوامية يحتفلون بمولد الشيخ أبو الغطاس بالمزمار والتحطيب.. فيديو

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:12 م

رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل وفد حماية المستهلك لمتابعة منظومة العمل بالمحطات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:09 م

انقلاب جرار قطار قصب فى ترعة القرايا بمدينة إسنا دون إصابات.. صور

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:41 م

بدء العمل رسمياً بمكاتب السجل التجارى المميز بتجارية الأقصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:23 م

إنقاذ حياة مريضة فشل كلوى وإعادة تركيب قسطرة بعد توقفها بالأشعة التداخلية بالأقصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:56 ص

رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون ورفع 40 طن قمامة وتراكمات بالأقصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:50 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة