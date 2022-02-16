"بطاطس فاسدة".. تفاصيل إصابة 4 أطفال بحالة تسمم بإحدى قرى الصف بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بشمال الجيزة عن الحالة الصحية لـ4 أشقاء أصيبوا بحالة تسمم، نتيجة تناولهم بطاطس مجهولة المصدر؛ بإحدي قرى الصف بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالتهم، لاستكمال التحقيقات.

أصيب 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، نتيجة تناولهم بطاطس مجهولة المصدر، بإحدى قرى الصف جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشعر الأطفال الأربعة الأشقاء بحالة إعياء، عقب تناولهم البطاطس، ما دفع أفراد أسرتهم لنقلهم إلى المستشفى العام، وذكر شاهد عيان أنهم تناولوا كمية من البطاطس الجاهزة مجهولة المصدر، اشتروها من أحد الأشخاص بقريتهم، ما أسفر عن إصابتهم بحالة تسمم.

وأضاف أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى الصف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ومن المقرر نقلهم إلى معهد السموم، لاستكمال علاجهم، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.