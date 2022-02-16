باكستان: هدف تسييج الحدود مع أفغانستان هو منع تحرك الإرهابيين

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الهدف من تسييج الحدود مع أفغانستان هو منع تحرك الإرهابيين والحد من التهريب.



وقال قريشي - في تصريحات صحفية-،أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأربعاء إن باكستان أكملت 95% من تسييج الحدود الأفغانية–الباكستانية.

وأضاف أن السلطات الباكستانية في اتصال مع نظيرتها الأفغانية حول هذا الأمر، قائلا إن باكستان ترغب في أن تنعم أفغانستان بالاستقرار والسلام.



وأشار وزير الخارجية الباكستانية إلى أن بلاده تحاول إخراج أفغانستان من الأزمات الإنسانية، محذرا من أن الاضطراب في أفغانستان من شأنه أن يترتب عليه عواقب وخيمة تؤثر على المنطقة بأكملها.