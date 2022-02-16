باحثون يكتشفون أقدم أحفورة فى العالم لبُرعم زهرة بشمالى الصين

وقال الباحث من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين وانغ شين،في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء، إن الأحفورة تحتوي على جذع، وفرع مورق، وفاكهة منتفخة، وبرعم زهرة صغير، يبلغ حجمها نحو 3 ملليمترات مربعة، مضيفا أن برعم الزهرة يبلغ طوله أقل من 4 ملليمترات، وهو أصغر بكثير من ظفر الإنسان.

وتم اكتشاف الأحفورة في محافظة نينغتشنغ في منطقة منغوليا الداخلية، وقال العلماء إن برعم الزهرة المتحجر نما في العصر الجوراسي، قبل نحو 160 مليون سنة.