اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

باحثون يكتشفون أقدم أحفورة فى العالم لبُرعم زهرة بشمالى الصين

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:18 ص
باحثون يكتشفون أقدم أحفورة فى العالم لبُرعم زهرة بشمالى الصين أحفورة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اكتشف باحثون صينيون أقدم أحفورة في العالم لبُرعم زهرة، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

وقال الباحث من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين وانغ شين،في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء، إن الأحفورة تحتوي على جذع، وفرع مورق، وفاكهة منتفخة، وبرعم زهرة صغير، يبلغ حجمها نحو 3 ملليمترات مربعة، مضيفا أن برعم الزهرة يبلغ طوله أقل من 4 ملليمترات، وهو أصغر بكثير من ظفر الإنسان.

وتم اكتشاف الأحفورة في محافظة نينغتشنغ في منطقة منغوليا الداخلية، وقال العلماء إن برعم الزهرة المتحجر نما في العصر الجوراسي، قبل نحو 160 مليون سنة.

 


منغوليا

الصين

بُرعم زهرة

أحفورة

زهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة