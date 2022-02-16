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انفجار هائل فى نيويورك إثر اصطدام شاحنة وقود بمبنى بلونج آيلاند.. فيديو

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:54 م
انفجار هائل فى نيويورك إثر اصطدام شاحنة وقود بمبنى بلونج آيلاند.. فيديو جانب من الانفجار
كتب محمد جمال

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تسببت شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات في انفجار هائل بجزيرة تابعة لولاية نيويورك الأمريكية، وذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام الشاحنة بأحد المباني في جزيرة لونج آيلاند بولاية نيويورك.
 
 
وتسبب الحادث في إصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار، ولفتت الشبكة إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 جالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).
 
وتسبب الانفجار الذى وقع فى أحد الطرق بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التى اندلعت نتيجة احتراق الوقود.

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