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اندبندنت: تكهنات بدفع الملكة إليزابيث جزء من التسوية فى قضة الأمير أندرو

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:54 م
اندبندنت: تكهنات بدفع الملكة إليزابيث جزء من التسوية فى قضة الأمير أندرو الأمير أندرو والملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأمير أندرو يواجه دفع فاتورة ضخمة لفيرجينيا روبرتس جوفري بعد التوصل إلى تسوية في دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده.

بينما أشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي المبلغ غير المعلن المستحق لجوفري ولمؤسسة خيرية "لدعم حقوق المرأة" قد يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني ، ظل الخبراء غير متأكدين ، وسط تكهنات بأن الملكة قد تساعد في التكاليف من أموالها الخاصة.

كما قال خبراء ملكيون إنه يبدو "من المستحيل" أن يعود الأمير أندرو إلى واجباته الملكية ويمكن أن "يلوث إلى الأبد" بفضيحة القضية ، فى الوقت الذى دعت فيه النائبة في يورك سنترال راشيل ماكل إلى التخلي عن لقبه الدوقي والتخلي عن صلته مع المدينة بدافع الاحترام.

وزعمت الدعوى القضائية أن الدوق اعتدى جنسيا على جوفري عندما كانت مراهقة في عدة مناسبات في لندن ومانهاتن وجزر فيرجن الأمريكية في عام 2001 - وهي مزاعم ينفيها بشدة - عندما كانت ضحية للاتجار بالجنس من قبل الممول الراحل جيفري إبستين.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس إن القرار بشأن ألقاب الأمير أندرو "يعود بوضوح إلى القصر في المستقبل".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي السماح لدوق يورك بتمثيل الأفواج ، قال لشبكة سكاي نيوز: "حسنًا ، لا أعتقد أنه يمثل أيًا منهم في الوقت الحالي ، أعتقد أن القصر اتخذ قرارًا بإزالة تلك الألقاب عنه ، لذلك أعتقد أنه يتصرف الآن بشكل فعال كمواطن عادي فيما يتعلق بمعالجة التحديات والادعاءات.

وأضاف " القرار بشأن الألقاب يعود بوضوح إلى القصر في المستقبل ، لكنني أعتقد أنه كان من الواضح جدًا أن هذه التسوية هي اعتراف بأنه يريد وضع نهاية لهذا الأمر ويعترف كما أوضح بيانه بالمعاناة والتحديات التي مر بها الضحايا".


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دوق يورك

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