اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

انتخاب السعودية رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:36 م
انتخاب السعودية رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط منظمة الطيران المدنى الدولى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتخبت الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط، التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛ السعودية رئيسًا لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17-14 فبراير الجاري.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط يأتي تقديرًا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبذولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها.
 
وتهدف المجموعة الاقليمية لسلامة الطيران إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة، حيث تم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية (GASP) والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في استراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.

السعودية

الشرق الأوسط

منظمة الطيران المدني

الرياض

ايكاو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة