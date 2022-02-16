انتخاب السعودية رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط

أ.ش.أ

انتخبت الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط، التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛ السعودية رئيسًا لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17-14 فبراير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط يأتي تقديرًا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبذولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها.

وتهدف المجموعة الاقليمية لسلامة الطيران إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة، حيث تم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية (GASP) والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في استراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.