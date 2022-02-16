اليمن.. مقتل 3 مدنيين جراء إنفجار لغم حوثى جنوب الحديدة

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لقى ثلاثة مدنيين، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات الحوثيين جنوبي محافظة الحديدة، غربى البلاد، وذكر مصدر محلى يمني، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، إن "لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين انفجر فى قرية بلكم بمديرية التحيتا والتى كانت تمنع دخول المدنيين إليها وتسبب بسقوط المدنيين".

وأوضح المصدر أن القرية تبعد عن مركز مديرية التحيتا قرابة 3 كيلو متر وكان يتمركز فيها عناصر الحوثيين وقاموا بزرع مئات الألغام لتحصينها من أي هجوم محتمل، مضيفا أنه بعد سيطرة مليشيات الحوثي على مديرية التحيتا قاموا بفتح الطريق لعبور المدنيين عبر قرية بلكم التي تعد خطرا كبيرا على المواطنين كونها ما تزال مفخخة بالألغام.