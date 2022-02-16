الهند تعلن تفشى فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى شمال شرق البلاد

كتب أحمد عرفة

أعلنت الهند عن تفشى فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى شمال شرق البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت مديرية الخدمات البيطرية في ناميبيا رصدها سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور يمكنها الانتقال إلى البشر لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتم العثور على إنفلونزا الطيور شديدة العدوى "إتش 1 إن 1" في الطيور البرية في بلدتي والفيس باي وسواكوبموند الساحليتين، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وتم تعليق جمع فضلات الطيور المستخدمة كسماد من هذه المناطق لهذا السبب، وفقا لبيان مديرية الخدمات البيطرية ، كما حظرت المديرية أيضا نقل الطيور الحية والمحلية.

ومنذ أول ظهور له في فيتنام عام 2003، تسبب مرض إنفلونزا الطيور في وفيات بشرية في 15 بلدا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المعهد الاتحادي الألماني لأبحاث صحة الحيوان إن أوروبا شهدت العام الماضي أسوأ تفش لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.