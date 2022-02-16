اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:24 م
أكرم القصاص
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النمسا: رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من 5 مارس المقبل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:39 م
النمسا: رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من 5 مارس المقبل كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قررت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، رفع كافة قيود كورونا في البلاد، اعتبارا من 5 مارس المقبل.
 
وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية، في تصريحات اليوم، إنه سيتم إنهاء العمل بحظر التجول مع بقاء ارتداء الكمامات الطبية فى بعض المناطق وتحديدا فى محال بيع المواد الغذائية وفى دور رعاية كبار السن والمستشفيات.
 
من جهته، قال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة إنه تم التشاور مع حكام الولايات الفيدرالية وخبراء الصحة وتم التوافق على فتح البلاد بشكل كامل بسبب استقرار مستوى الإصابات فى المستشفيات وتراجع الضغوط على القطاع الطبي بشكل عام، معتبرا أن الموجة الحالية قد بلغت ذروتها بالفعل.
 
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي فى وقت لاحق اليوم للمستشار النمساوي كارل نيهمر لإعلان تفاصيل القرارات الحكومية.
 
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 38 ألفا و256 حالة إصابة جديدة و44 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

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