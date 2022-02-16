وأفاد بيان للصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5310677 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24717211 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23156326 شخصا حتى اليوم.



وأشار البيان إلى أن 4589 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 6229 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.