اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:53 م
أكرم القصاص
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الكرملين: استعداد بايدن للمحادثات مع روسيا حول الأمن "أمر إيجابى"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:29 م
الكرملين: استعداد بايدن للمحادثات مع روسيا حول الأمن "أمر إيجابى" المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف
أ ش أ

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عدّت الرئاسة الروسية (الكرملين) استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض مع روسيا بشأن الأمن "أمرا إيجابيا"، معبرة عن أملها في بدء عملية التفاوض.


وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء" من المهم عند مناقشة الجوانب العقلانية، التي أشار إليها الجانب الأمريكي، أن تتم مناقشتها بشكل مترابط مع تلك الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، إن الرئيس بوتين، في هذه الحالة، يؤكد أيضا رغبتنا واستعدادنا للدخول في مثل هذه المفاوضات، وربما يكون من الإيجابي أن يعلن رئيس الولايات المتحدة كذلك عن استعداده لبدء مثل هذه المفاوضات الجادة".


الكرملين

روسيا

الرئاسة الروسية

دميترى بيسكوف

جو بايدن

أمريكا وروسيا

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