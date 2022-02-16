اليوم السابع
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السفير المصرى فى صوفيا يلتقى نائبة وزير الخارجية البلغارية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:24 م
السفير المصرى فى صوفيا يلتقى نائبة وزير الخارجية البلغارية جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، نائبة وزيرة الخارجية البلغارية  Velislava Petrov، بمقر وزارة الخارجية البلغارية.


وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول استعراض كيفية تنشيط أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة والطاقة والنقل الجوي والثقافة والعلوم والتعليم، وقد أبرزت نائبة وزيرة الخارجية تقدير القيادة السياسية البلغارية لدور مصر المحوري في القارة الأفريقية، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


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