السفير البريطانى يوجه دعوة رسمية للإمام الأكبر لزيارة أكسفورد

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر حريص دائمًا على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع بريطانيا انطلاقًا من الإيمان بضرورة التواصل الحضاري بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنه قد بادر لبدء برامج التبادل العلمي مع الجامعات في بريطانيا وأوروبا لتخريج أجيال منفتحة على الغرب وقادرة على التواصل مع العقل الغربي، وهو ما أثمر عن وجود الكثير من الطلاب والباحثين من الأزهر في جامعات بريطانيا وأوروبا.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته لحرص الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، على أن تكون زيارة الأزهر الشريف دائمًا ضمن برنامجه خلال زيارة مصر، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة للأزهر الشريف لديه، كما عبر فضيلته عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها من صاحب السمو الملكي لزيارة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد في بريطانيا، مؤكدا حرص فضيلته على تلبيتها في أسرع وقت.

من جانبه، عبر السفير البريطاني عن سعادته بهذا اللقاء المهم وعن تقديره الكبير لجهود الإمام الأكبر في تعزيز الحوار بين الأديان، وتقديم الصورة الصحيحة للعالم عن الإسلام كدين يدعو لتعزيز قيم السلام واحترام الآخر، مؤكدًا حرص بريطانيا على استمرار وتطوير التعاون العلمي مع الأزهر الشريف، لما له من دور بارز في تعزيز الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات المختلفة عبر العالم.

كما نقل السفير البريطاني تحيات الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، إلى فضيلة الإمام الأكبر وسعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال خلال زيارته للأزهر الشريف، موجهًا دعوة رسمية إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد في بريطانيا، وإلقاء كلمة عن دور الإسلام في حماية البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي.