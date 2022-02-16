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السعودية تدرس تقليل أيام العمل فى الأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:30 م
السعودية تدرس تقليل أيام العمل فى الأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية السعودى
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الموارد البشرية السعودى أحمد الراجحى أن المملكة تدرس حالياً تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، وأوضح الراجحى، خلال مؤتمر صحفى، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

وقال الراجحى أثناء المؤتمر الدورى للتواصل الحكومى: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين".

وأضاف : اليوم كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.

وتابع : "فنحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.

وكشف الراجحى عن أن عدد السعوديين في سوق العمل وصل لأكثر من مليون و 900 ألف سعودى شاب وشابة، مؤكد أن هذا يعد رقما تاريخيا وغير مسبوق، وهذا وجه البوصلة لرؤية المملكة 2030.


السعودية

أيام العمل

أخبار السعودية

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